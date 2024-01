Serie C, il Foggia acquista Millico svincolato dall'Ascoli

Nel girone C di Serie C il Foggia ha acquistato l’ attaccante Vincenzo Millico a titolo definitivo. Il calciatore 23 anni, ha rescisso il contratto con l’ Ascoli e ha firmato con i pugliesi fino al 30 giugno 2025. Millico da agosto a dicembre 2023 ha disputato 10 partite con i marchigiani in Serie B. Nella sua carriera ha giocato nell’ Under 17 e nell’ Under 19 del Torino, a Cosenza, nel Frosinone e nella scorsa stagione nel Cagliari. I sardi dopo la promozione in Serie A lo hanno ceduto all’ Ascoli, ma avendo avuto poche possibilità di giocare come titolare, ha deciso di proseguire questa stagione nel Foggia. Lo staff sanitario della squadra pugliese valuterà le sue condizioni fisiche e se tutto andrà bene, potrebbe debuttare sabato 6 gennaio alle 16,15 con il Taranto allo “Zaccheria” nella ventesima giornata.