Serie C, il Taranto vince 2-1 sul Foggia allo Zaccheria

Quarta vittoria esterna del Taranto. Gli jonici prevalgono 2-1 sul Foggia allo “Zaccheria” nella ventesima giornata, la prima di ritorno del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 5’ il Taranto passa in vantaggio con Kanoutè, raddoppia al 29’ per merito di Kanoutè e al 36’ Tonin accorcia le distanze per i dauni. Undicesima vittoria in questo campionato per la squadra di Ezio Capuano, che è al quinto posto in classifica con 36 punti. Seconda sconfitta interna del Foggia. Settima sconfitta in questa stagione per i rossoneri pugliesi, decimi con 25 punti insieme al Catania e al Giugliano.