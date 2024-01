Serpente a bordo, panico sul volo Bangkok – Phuket: il video della cattura

Allertato dalle segnalazioni dei passeggeri, un assistente di volo, ancora ignaro del fatto se l'animale fosse o meno tossico, ha deciso di prendere in mano la situazione in modo coraggioso. Armato di sacchetto e bottiglietta, ha tentato di catturare il serpente in volo. Una volta catturato, il serpente è stato identificato come appartenente a una specie non pericolosa per l'uomo.





Un dettaglio, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” che ha contribuito a calmare ulteriormente i nervi dei passeggeri, garantendo che la presenza del serpente non rappresentasse alcun rischio.

BANGKOK - Momenti di panico tra i passeggeri di un aereo A320 della compagnia AirAsia, decollato da Bangkok e diretto a Phuket, quando lo scorso 13 gennaio, improvvisamente un serpente ha fatto la sua comparsa dal bocchettone dell'aria condizionata, poco prima dell'atterraggio.