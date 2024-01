Serranova, torna il rito del fuoco con la 'Focara 2024'

SERRANOVA - Nella settimana dedicata a Sant'Antonio, la borgata si ritrova per rinnovare il rito della rinascita riscaldando la terra con la simbolica torre di fuoco che invoca il ritorno a primavera attorno alla quale si consumerà la Festa del Santo, tra musica, Fede e gusto, organizzata per la VIII edizione dall’associazione Effetto Serranova, anima e genio creativo di Serranova.Sabato 20 Gennaio il borgo si animerà intorno alla torre destinata al fuoco: a partire dalle ore 20:00 sarà possibile passeggiare per conoscere da vicino il gusto e l’anima di questo luogo, con l'animazione per i bambini del Castello Incantato di Carovigno e la musica popolare in strada, con la tradizione di bandiera degli Sbandieratori del Rione Castello di Carovigno con mangiafuoco e trampolieri. Camminando per le vie della piccola borgata sarà possibile degustare i piatti della tradizione, all’ombra dell’Albero dei coperchi che quest’anno ha caratterizzato il Natale Serranovese, aspettando insieme l’inizio dell’attesissimo DJ SET di DJ MORPH che ci condurrà nel ritmo della notte.L’evento è realizzato dall’associazione Effetto Serranova con il patrocinio del Comune di Carovigno.Domenica 21 Gennaio sarà poi la volta della Benedizione degli Animali: la Chieda di Santa Maria Goretti ospiterà la messa domenicale alle ore 11.00, a seguire il piazzale antistante sarà il luogo del ritrovo di uomini e animali per partecipare alla benedizione per intercessione di Sant’Antonio Abate.Per informazioni sull’evento è possibile consultare la pagina Facebook dell’associazione https://www.facebook.com/EffettoSerraNova/ Per informazioni sull’evento è possibile consultare l’evento Facebook https://m.facebook.com/events/326226129876819