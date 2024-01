Simone Inzaghi sul podio del 'The Best Fifa Men's coach'

LONDRA - Simone Inzaghi sul podio del "The Best FIFA Men's Coach". L'allenatore nerazzurro ha partecipato nella serata di Lunedì a Londra alla cerimonia di premiazione del prestigioso riconoscimento della FIFA, essendo uno dei tre candidati come miglior allenatore della stagione 2022/23. Insieme al tecnico interista sul podio sono saliti Luciano Spalletti e Pep Guardiola che si è aggiudicato il premio. I tre finalisti sono stati selezionati da una giuria internazionale composta da allenatori di squadre nazionali maschili, capitani di squadre nazionali maschili, giornalisti di calcio e tifosi che hanno votato sul sito ufficiale della FIFA.

Per Inzaghi la candidatura è stata uno straordinario riconoscimento per quanto fatto nella scorsa stagione in cui l'Inter ha centrato la finale di Champions League ad Istanbul dopo un grandissimo percorso ed ha alzato al cielo la Supercoppa Italiana, battendo il Milan per 3-0 a Riyadh, e la Coppa Italia, vinta contro la Fiorentina per 2-1, nella finalissima di Roma.