Taranto, 650.000 euro per rigenerazione di spazi pubblici urbani di proprietà del Comune

TARANTO - L’Assessorato al Patrimonio del Comune di Taranto, rappresentato dall’assessore Avvocato Palmiro Carlo Liuzzi è lieto di comunicare agli organi di stampa, un importante provvedimento amministrativo deliberato dalla Giunta Comunale dell’Amministrazione guidata dal Sindaco Melucci.Un ulteriore step raggiunto per la pianificata rigenerazione urbana, delle aree, allo stato, maggiormente bisognose dell'attenzione comunale. Una delibera che permetterà, in tempi brevi, di investire ulteriori 650.000€, nell'abitato cittadino.Nello specifico, la scheda delinea i termini di rigenerazione degli individuati spazi pubblici urbani di proprietà della cittadinanza. L'intervento inerirà spazi aperti da dotare con strutture per attività ludiche, ricreative e sportive.L’azione di allestimento garantirà l’adeguamento degli individuati spazi pubblici, per lo sviluppo attivo del “diritto alla socialità”, con una fruibilità che contrasti il disagio ed anche la disabilità, di bambino e giovani, con una ricaduta positiva di natura familiare. Si è raggiunta una fase amministrativa, conclude l’Assessore Palmiro Carlo Liuzzi: ”Importante il lavoro svolto dagli uffici tecnici della Direzione Patrimonio nelle persone del RUP arch. Margherita Barnaba e del dirigente Avv. De Roma. Continuiamo a lavorare per la città, con metodo e professionalità.