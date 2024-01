Taranto, Liuzzi: 'Negli ultimi due anni, realizzati 18 parchi giochi inclusivi per bambini'



L'Assessore al Patrimonio del Comune di Taranto, l'Avvocato Palmiro Carlo Liuzzi, rende noto un importante risultato raggiunto dalla Direzione Patrimonio grazie anche al lavoro dei tecnici l'ing. Mariella Albanese, l'avv. Giuseppe Cervellera ed il Dirigente Alessandro De Roma.





Negli ultimi due anni, l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Melucci ha realizzato 18 parchi giochi inclusivi per bambini nei vari luoghi pubblici presenti in città.

Solo nel 2023 abbiamo realizzato 11 strutture investendo circa 168.000€.

Da sottolineare che in tale provvedimento è stato previsto anche il servizio di manutenzione che renderà più immediato gli eventuali interventi di riparazione.

Come da programma amministrativo ciò dimostra l'impegno costante volto alla creazione di spazi pubblici inclusivi per bambini, che permetteranno in simultanea la riqualificazione di aree pubbliche.

Tali iniziative hanno avuto e avranno un impatto sociale rilevante, fornendo un servizio alle numerose famiglie tarantine.

Questa iniziativa riflette la nostra profonda dedizione a fornire opportunità di svago accessibili a tutti, indipendentemente dalle abilità.

I nuovi parchi giochi inclusivi sono progettati con attenzione, adatti alle esigenze di ogni bambino, garantendo un ambiente accogliente e stimolante. Ogni parco è dotato di attrezzature e strutture appositamente progettate per favorire il gioco collaborativo e la partecipazione di bambini di tutte le abilità.

Questo progetto non solo arricchisce la qualità della vita dei nostri giovani cittadini, ma testimonia il nostro impegno tangibile nell'assicurare che nessun bambino sia escluso dalle opportunità di divertimento e sviluppo.

L’Assessore Liuzzi commenta: "Siamo orgogliosi di annunciare questi risultati, un passo avanti significativo verso una comunità più equa e accogliente. L'accessibilità è fondamentale, e questi nuovi spazi riflettono il nostro impegno a costruire una città che accoglie e celebra l’infanzia e la diversità".