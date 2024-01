Taranto Velata, nuovo tour in città vecchia

TARANTO - Arte, religiosità popolare, tradizioni, archeologia. Sono diverse le tracce di “Taranto Velata” il progetto di Ethra Archeologia e Turismo. Un percorso che unisce itinerari, spettacoli teatrali, talk, con l'unico scopo di promuovere e far conoscere tesori poco noti e non sempre fruibili.Dopo il grande successo del recital “Di Crepe e di Luce” (So long, Leonard), con Giorgio Consoli (voce) e Simone Costa (chitarra), Taranto Velata torna con un nuovo appuntamento venerdì 19 gennaio 2024. Alle 19, dal book shoop di San Cataldo, partirà il “Città Vecchia Secret Tour”, un viaggio tra luoghi di culto, bellezze artistiche e leggende. Non tutti sanno, infatti, che tra i capolavori custoditi nella chiesa di San Domenico, di particolare rilievo artistico è la Circoncisione, opera degli anni Ottanta del Cinquecento, di Fabrizio Santafede, considerato il più autorevole artista napoletano del periodo.Il Città Vecchia Secret Tour toccherà anche le chiese di Sant'Anna e dei SS. Medici ancora oggi espressione della devozione e della religiosità popolare e il maestoso santuario della Madonna della Salute che con la sua ampia facciata domina la caratteristica Piazzetta Monteoliveto.Ad accompagnare i visitatori sono gli archeologi e gli storici dell'arte di Ethra, concessionaria dei servizi turistici della Basilica Cattedrale San Cataldo e delle altre chiese della città vecchia. Durata del tour, due ore circa. Per info e prenotazioni: 3791182464, oppure consultare la pagina Facebook Ethra Archeologia e Turismo. Ticket 8 euro.