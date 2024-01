Tari, Mazzotta presenta mozione: 'In arrivo stangata per le famiglie? Giunta stanzi risorse per fasce deboli'

BARI - “In arrivo una stangata della Tari, la tassa sui rifiuti, che potrebbe lievitare fino al 50% e per tante famiglie potrebbe essere insostenibile: per questo, presenterò una mozione per impegnare la Giunta regionale a stanziare fondi a sostegno dei pugliesi meno abbienti, calmierando l’incremento previsto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che annulla la delibera di Arera. Tradotto: i prezzi saranno di mercato, quindi potranno variare da Comune a Comune in base ai contratti con i gestori degli impianti. Stralciata, quindi, la tariffa imposta dall’Ager (che prevedeva prezzi calmierati), si dovrebbe intervenire con legge dello Stato per proteggere i cittadini da richieste di pagamento spropositate. Nel frattempo, però, non possiamo lasciare soli i sindaci a gestire una situazione così delicata e dobbiamo dare un segnale di vicinanza alle fasce più deboli della popolazione. Per questo, mi appello alla sensibilità dell’assessore al Bilancio affinché si occupi della questione, dando una risposta concreta alle famiglie pugliesi e mi auguro che la mozione trovi la più ampia condivisione da parte dei colleghi in Consiglio regionale”. Così in una nota il presidente del Gruppo consiliare di Forza Italia, Paride Mazzotta.