Tennis, Australian Open: Sinner vola in semifinale





Il tedesco Alexander Zverev supera 7-5 3-6 6-3 4-6 7-6 il britannico Cameron Norrie. Tra le donne negli ottavi di finale Jasmine Paolini perde 6-4 6-2 con la russa Anna Kalinskaya e viene eliminata. L’ ucraina Dajana Yastremska vince 7-6 6-4 con la bielorussa Viktoryja Azarenka. La cinese Zheng Oinwen batte 6-0 6-3 la francese Oceane Oudin.

- Nei quarti di finale degli Australian Open a Melbourne, Jannik Sinner vince 6-4 7-6 6-3 con il russo Andrej Rublev e si qualifica per la semifinale. Per l’ altoatesino seconda semifinale nella sua carriera in un torneo del Grande Slam. Negli ottavi di finale l’ altro russo Daniil Medvedev prevale 6-3 7-6 5-7 6-1 sul portoghese Nuno Borges. Lo spagnolo Carlos Alcaraz si impone 6-4 6-4 6-0 sul serbo Miomir Kecmanovic.