Tennis, la Germania vince la United Cup

- La Germania vince la United Cup, prevalendo in finale 2-1 sulla Polonia alla “Ken Rosewall Arena” di Sydney in Australia. Nel primo singolare la polacca Iga Swiatek supera 6-3 6-0 la tedesca Angelique Kerber. Nel secondo singolare il tedesco Alexander Zverev si impone in tre set, 6-7 7-6 6-4 sul polacco Hubert Hurkacz. Nel doppio i tedeschi Laura Siegemund e Maximilian Marterer battono 6-4 5-7 10-4 i polacchi Iga Swiatek e Hubert Hurkacz. Nelle semifinali la Germania vince 2-1 con l’ Australia e la Polonia supera 3-0 la Francia.