Tennis, l'Italia perde 3-0 con la Francia ed è eliminata dalla United Cup

L’Italia perde 3-0 con la Francia a Sydney in Australia nel Gruppo D della United Cup e viene eliminata. Nel primo singolare Lorenzo Sonego è sconfitto in due set, 6-4 6-4 dal francese Adrian Mannarino. Nel secondo singolare Jasmine Paolini perde in tre set, 6-4 5-7 6-4 con la francese Caroline Garcia. Nel doppio Nuria Brancaccio e Flavio Cobolli vengono superati 7-6 6-4 dai francesi Elixane Lechemia e Edouard Roger Vasselin. Per la squadra allenata da Renzo Furlan è la seconda sconfitta dopo quella per 2-1 contro la Germania. La Francia si qualifica per i quarti di finale.