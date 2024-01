Tennis, torneo di Linz: Cocciaretto e Bronzetti volano al secondo turno, Giorgi e Stefanini eliminate

- Nel primo turno del torneo WTA 500 di Linz in Austria, Elisabetta Cocciaretto vince in due set, 6-2 6-0 in un’ora e 22 minuti contro Lucrezia Stefanini e si qualifica per il secondo turno. Lucia Bronzetti supera 6-1 6- 3 la tedesca Angelique Kerber. Camila Giorgi viene eliminata 3-6 6-3 6-3 in 2 ore e 5 minuti dalla danese Clara Tauson. La britannica Jodie Burrage prevale 6-4 6-0 sulla russa Varvara Gracheva. L’ altra tedesca Julie Niemeier si impone 6-3 6-4 sull’ altra russa Anna Blinkova. La rumena Jaqueline Cristian batte 6-3 6-4 l’ argentina Nadia Podoroska.