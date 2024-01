Scuola, Cisl: inaccettabile aggressione ad un dirigente scolastico a Taranto

"È evidentemente necessaria - prosegue la nota - una urgente e capillare azione sociale e politica che sostenga la scuola nella sua quotidiana opera di affermazione non solo nominale della legalità, in un tessuto sociale sempre meno disponibile ad accettare quelle regole che la scuola propone e, indirettamente, impone. La Cisl Puglia e la Cisl Scuola Puglia, nell'esprimere piena solidarietà al DS Cesario, manifesta sdegno per quanto accaduto, chiedendo agli organi scolastici competenti l'assunzione determinata di iniziative a tutela di tutti i lavoratori della scuola, da tempo ormai 'in trincea', nell'esercizio delle proprie preziose funzioni".

BARI - "Questa mattina, il dirigente scolastico Marco Cesario, in servizio presso l'Istituto comprensivo 'Dante Europa' di Taranto, è stato aggredito, riportando visibili ferite. È un fatto inaccettabile e, purtroppo, ormai emblematico, in quanto sintomo di un rifiuto generalizzato di quella legalità di cui la scuola, soprattutto in contesti difficili, è spesso l'unico presidio". Lo scrivono i Segretari generali della Cisl Puglia, Antonio Castellucci, e della Cisl Scuola regionale, Gianna Guido.