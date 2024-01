Tennis, United Cup: la Germania e la Polonia volano in semifinale

- Nei quarti di finale della United Cup in Australia la Germania vince 2-1 con la Grecia e si qualifica per la semifinale. Nel primo singolare la greca Maria Sakkari prevale 6-0 6-3 sulla tedesca Angelique Kerber. Nel secondo singolare il tedesco Alexander Zverev si impone 6-4 6-4 sul greco Stefanos Tsitsipas. Nel doppio i tedeschi Laura Siegemund e Alexander Zverev battono 6-3 6-3 i greci Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas. La Polonia vince 3-0 con la Cina e vola in semifinale. Nel primo singolare il polacco Hubert Hurkacz supera 6-3 6-4 il cinese Zhizhen Zhang. Nel secondo singolare la polacca Iga Swiatek prevale 6-2 6-3 sulla cinese Qinwen Zheng. Nel doppio i polacchi Katarzyna Piter e Jan Zielinski battono 6-3 5-7 10-7 i cinesi Xiaodi You e Fajing Sun.