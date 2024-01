Tennis, United Cup: vittorie della Serbia e degli Stati Uniti

- Nella United Cup in Australia, la Serbia vince 2-1 con la Cina. Nel primo singolare il serbo Novak Djokovic prevale in due set, 6-3 6-2 sul cinese Zhizhen Zhang, nel secondo singolare la cinese Qinwen Zheng si impone 6-4 6-2 sulla serba Olga Danilovic e nel doppio i serbi Novak Djokovic e Olga Danilovic battono in tre set, 6-4 1-6 10-6 i cinesi Qinwen Zheng e Zhizhen Zhang. Gli Stati Uniti vincono 2-1 con la Gran Bretagna. Nel primo singolare la britannica Katie Boulter prevale 5-7 6-4 6-4 sull’ americana Jessica Pegula, nel secondo singolare l’ americano Taylor Fritz si impone 7-6 6-4 sul britannico Cameron Norrie e nel doppio gli americani Jessica Pegula e Taylor Fritz battono 1-6 7-6 10-7 i britannici Katie Boulter e Neal Skupski.