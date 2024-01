Tensione nell'Umbertino di Bari: lite tra ragazzi sfiora la rissa

BARI - Ieri sera, il quartiere Umbertino di Bari è stato teatro di momenti di tensione quando alcuni ragazzi hanno litigato all'esterno di un locale in via Cognetti, rischiando di sfociare in una rissa.L'incidente ha richiesto l'intervento tempestivo dei carabinieri, che hanno portato in caserma uno dei ragazzi coinvolti, il quale è di nazionalità straniera. Dalle informazioni disponibili, sembra che il giovane sia stato identificato e rilasciato poco dopo l'intervento delle forze dell'ordine.La scena è stata catturata da un cellulare e successivamente condivisa sui social, attirando l'attenzione della comunità online. La dinamica e le cause del litigio non sono ancora chiare, ma la diffusione del video ha suscitato discussioni sulla sicurezza e sulle dinamiche sociali nel quartiere di Bari.