Tesla Italia apre un nuovo showroom a Bari: la scommessa su auto elettriche nel Sud

BARI - Bari si appresta ad accogliere il nuovo showroom di Tesla Italia, ampliando la presenza della rete di vendita delle auto targate Elon Musk nel Sud del Paese. Secondo quanto riportato da Repubblica, la location è stata individuata nel capannone ex Nissan situato nella zona industriale di Bari-Modugno, precisamente al chilometro 119 della statale 96 in direzione Bitonto.Questo sarà il secondo autosalone targato Tesla nel Sud Italia, seguendo l'esempio di quello già presente a Caserta. L'apertura di uno showroom a Bari rappresenta un passo significativo per Tesla, consolidando la sua presenza nel mercato automobilistico italiano.Il nuovo spazio dovrebbe essere operativo entro la fine del 2024, offrendo ai residenti di Bari e delle zone circostanti l'opportunità di conoscere da vicino e sperimentare le auto elettriche di Tesla, rinomate per la loro innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. L'iniziativa segna un ulteriore passo nella direzione dell'espansione della mobilità elettrica nel nostro Paese.