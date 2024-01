Supercoppa: Inter-Lazio 3-0, nerazzurri volano in finale

Sarri, costretto a rinunciare a Zaccagni, ha inserito Pedro nella distinta, chiudendo il tridente con Immobile e Felipe Anderson. Tuttavia, gli attaccanti della Lazio faticano contro un'Inter determinata. Il controllo della gara è nelle mani dell'Inter, che macina gioco e occasioni. Thuram segna di testa al 7', sfruttando un cross di Bastoni. Nonostante la pressione della Lazio, l'Inter domina: Lautaro (33') e Calha colpiscono, ma Provedel tiene. Nel primo tempo, l'Inter costruisce azioni spettacolari, ma il vantaggio è solo di un gol.Nella ripresa, Pedro commette un fallo in area su Lautaro, concedendo un rigore trasformato da Calhanoglu (2-0 Inter). Nonostante i cambi nella Lazio, l'Inter rimane pericolosa con Lautaro che colpisce la traversa. Luis Alberto dà nuova linfa alla Lazio, ma l'Inter è a un passo dal terzo gol. Infine, al 41', un errore di Luis Alberto consente a Sanchez di servire Frattesi per il 3-0 Inter. La finale di Supercoppa si prospetta avvincente, con l'Inter favorita per il tris, grazie a una forma fisica straripante e al morale alle stelle.