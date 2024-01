Tesla punta su Bari: i requisiti della nuova sede richiesti da Elon Musk

BARI - Tesla, il rinomato marchio di auto elettriche guidato da Elon Musk, sta ampliando la sua presenza nel Sud Est italiano, concentrandosi nella zona di Bari. Mentre al Nord diverse città vantano Tesla Center, come Lombardia, Torino, Bolzano, Verona, Padova e Udine, la presenza diventa più limitata dirigendosi verso il centro e il Sud. Attualmente, la notizia di un possibile Tesla Center a Bari sembra confermata da fonti interne, con la ricerca attiva di una location adatta.Secondo quanto riportato da un consulente alla vendita presso il Tesla Center campano, la ricerca della sede è ancora in corso, ma la volontà di Tesla Italia è aprire uno store a Bari. Enrico Eoli, real estate manager di Tesla per Italia, Slovenia e Croazia, ha anche anticipato la ricerca di una posizione intorno a Bari tramite LinkedIn.I requisiti posti da Tesla per aprire un nuovo Service Center includono una distanza massima di 5 km dal centro città e una superficie di almeno 1.000 metri quadrati per garantire un adeguato parcheggio delle vetture. Nonostante la ricerca sia ancora in corso, questa espansione rappresenta una notizia positiva per gli appassionati di auto elettriche nella regione del Sud Est italiano. La speranza è che possano emergere ulteriori location nel meridione e sulle isole, magari accompagnate dall'installazione di nuove stazioni Supercharger per agevolare la ricarica delle vetture Tesla.