'Tracce di polvere da sparo su mani e abiti', Pozzolo positivo allo stub

PARMA - I risultati dell'esame condotto dal Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) di Parma sugli abiti dell'onorevole Emanuele Pozzolo, coinvolto nella vicenda dello sparo durante la festa di Capodanno a Rosazza, sono giunti alla procura di Biella. L'analisi ha evidenziato la presenza di "tracce di polvere da sparo da innesco" sulle mani dell'onorevole, secondo quanto riportato da La Repubblica. Altri residui sono stati rilevati sugli abiti indossati da Pozzolo durante la notte dell'incidente.Attualmente indagato per lesioni colpose aggravate, accensioni pericolose e omessa custodia di armi, l'onorevole Pozzolo è stato sospeso da Fratelli d'Italia. L'indagine riguarda il colpo di pistola che ha ferito Luca Campana, genero di Pablito Morello, caposcorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.Lo stub, eseguito qualche ora dopo l'incidente, è parte delle indagini che cercano di fare luce su quanto accaduto a Rosazza durante la festa di Capodanno. Pur negando di aver sparato, alcune testimonianze contrastano la versione di Pozzolo. Andrea Delmastro, il cui racconto sembra essere confermato da un ragazzo della zona, sostiene di non essere stato presente in sala al momento dello sparo.Nel frattempo, un nuovo agente, Salvatore Mangione, ha temporaneamente assunto il ruolo di caposcorta nel servizio di tutela di Delmastro, in sostituzione di Pablito Morello, che è in ferie. L'inchiesta è ancora in corso, e la procura di Biella sta analizzando attentamente le testimonianze e le prove raccolte per determinare le responsabilità nell'incidente di Capodanno.