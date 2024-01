Tragedia nella notte di Capodanno: morta ad Afragola una donna colpita da un proiettile vagante

NAPOLI - La notte di Capodanno ha portato con sé una tragedia ad Afragola, dove una donna di 45 anni è morta, colpita alla testa da un proiettile vagante secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri. Il drammatico episodio è avvenuto mentre festeggiava con i parenti all'interno di un'abitazione in via Plebiscito. Inoltre, il primo bilancio dei botti esplosi tra Napoli e provincia riporta più di 30 persone ferite, compresi tre minori. Un dato che segna un aumento rispetto all'anno precedente, con 703 interventi dei Vigili del Fuoco per incendi riconducibili ai festeggiamenti, registrando un aumento dell'8,8% rispetto all'anno precedente.La situazione si è fatta critica anche a Napoli, nel quartiere Forcella, dove un'altra donna è stata colpita all'addome da un proiettile vagante mentre assisteva ai fuochi d'artificio dal balcone di casa. Trasportata all'ospedale Vecchio Pellegrini, si segnala che non sarebbe in pericolo di vita. A Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, si indaga su un altro episodio drammatico: un uomo di 26 anni è stato colpito alla tempia da un colpo d'arma da fuoco, venendo trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Caserta.La notte di festeggiamenti ha lasciato un'amara testimonianza di incidenti e ferite, richiamando l'attenzione sulla necessità di una maggiore responsabilità durante le celebrazioni. Le indagini sono in corso per fare luce su queste tragiche circostanze e garantire giustizia per le vittime.