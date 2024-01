Attimi di panico a Barletta: incendio domato dai Vigili del Fuoco in Via Lattanzio

BARLETTA - Barletta ha vissuto attimi di panico la sera scorsa, quando poco dopo la mezzanotte un incendio ha divampato in un appartamento in via Lattanzio. La situazione ha richiesto un immediato intervento dei Vigili del Fuoco, che sono accorsi per domare le fiamme, ben visibili dal balcone della casa coinvolta nell'incidente.Per fortuna, non si sono registrate gravi conseguenze a seguito dell'incendio, ma resta ancora da chiarire cosa sia realmente accaduto per scatenare le fiamme. Gli inquirenti stanno conducendo le indagini necessarie per determinare l'origine e le cause dell'incidente.L'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco ha contribuito a evitare danni più gravi, e la comunità di Barletta può essere grata per la loro pronta risposta. La vicenda rimane al centro dell'attenzione della città, che attende ulteriori sviluppi dall'inchiesta per comprendere appieno l'accaduto e garantire la sicurezza di tutti i residenti.