Tragedia per Leone, il gatto di San Ferdinando vittima di un petardo a Capodanno

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Leone, il gatto di San Ferdinando, non è riuscito a sopravvivere alle ferite causate da un petardo lanciato in pieno volto durante la notte di Capodanno. La tragica notizia è giunta nel tardo pomeriggio di oggi, 10 gennaio, quando è stato dichiarato il decesso presso la clinica veterinaria che lo aveva in cura fin dal momento in cui è stato trovato in condizioni critiche.La situazione clinica di Leone è peggiorata improvvisamente, e nonostante gli sforzi del personale veterinario, il gatto non ha resistito. Questo pomeriggio si è tentato il tutto e per tutto, incluso un tentativo di trasfusione, ma purtroppo la gravità delle ferite ha avuto il sopravvento.Leone è stato vittima di un atto di crudeltà, e le indagini per individuare coloro che gli hanno inflitto queste sofferenze sono ancora in corso. Nonostante l'aria tesa e omertosa che sembra pervadere San Ferdinando, continua la caccia ai responsabili di questo gesto vile.La comunità locale è profondamente colpita da questa tragedia, e emergono appelli per porre fine a atti di violenza contro gli animali. La morte di Leone solleva nuovamente la necessità di rafforzare le leggi e le sanzioni contro coloro che commettono atti di maltrattamento nei confronti degli animali.