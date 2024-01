Tragedia stradale a Martina Franca: donna di 74 anni perde la vita in incidente

MARTINA FRANCA - La notte di fine anno nel brindisino è stata funestata da una tragedia stradale. Una donna di 74 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca. Lo scontro frontale ha coinvolto una Citroen C3 con a bordo una famiglia di Martina Franca e una Fiat Bravo. Quattro feriti sono stati trasportati in ospedale dai soccorritori del 118, mentre purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.I Carabinieri sono al lavoro per indagare sulla dinamica dell'incidente che ha segnato il tragico inizio dell'anno, e sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per gestire la situazione. La comunità di Martina Franca si stringe al dolore della famiglia colpita da questa tragica perdita.