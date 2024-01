Tragedia sulla SS16 a Bari: un morto e due feriti in un incidente stradale

Gli interventi del personale del 118 e della Polizia locale sono stati tempestivi, ma purtroppo, per l'uomo di 52 anni, non c'è stato nulla da fare. I due feriti, con traumi alle gambe, spalla e bacino, non sembrano essere in pericolo di vita.

BARI - Una tragedia si è verificata nel pomeriggio sulla SS16 a Bari, con un bilancio di un morto e due feriti. Un uomo di 52 anni, coinvolto in un tamponamento con un mezzo pesante, è stato investito mortalmente da un camion dopo essere sceso dalla sua auto. La tangenziale è stata chiusa tra San Paolo e Stanic in direzione Sud, causando disagi alla circolazione.