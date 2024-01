Trinitapoli: in occasione di San Sebastiano intervista alla comandante Dott.ssa Giuliana Veneziano

Nel giorno della festa di San Sebastiano patrono dei vigili urbani, il corpo della polizia locale di Trinitapoli ha celebrato la festività nella chiesa di Cristo Lavoratore con la messa eucaristica presieduta da don Vito Sardaro. Per l’occasione abbiamo intervistato la comandante della Polizia Locale Giuliana Veneziano, che ha tracciato un report dell’anno 2023 ed ha anticipato i piani per il 2024.I dati più significativi nel 2023 sono state nove comunicazione notizie di reato, ottantaquattro sanzioni in materia di abbandono rifiuti, tremilaseicentoventisette sanzioni al codice della strada, dodici abusi edilizi, quarantadue ordinanze di viabilità, centoquarantasete sinistri stradali, centodiciassette veicoli rinvenuti provento di furto.Sull'educazione stradale è partito l’anno scorso il progetto 'Scuole sicure', un servizio istituito per la sicurezza delle scuole dalla materna alle superiori, da ripresentare anche quest’anno 2024.In previsione abbiamo tanto da fare, in primo luogo dobbiamo migliorare il nuovo servizio, già partito l’estate scorsa chiamato 'Trinitapoli vigilata', con rafforzamento di pattuglie oltre l’orario delle 22. Inoltre, si sta lavorando, con la commissione straordinaria, per la costituzione di un gruppo volontario di protezione civile. Nel Report pubblico ho invitato tutti a riprendere l’autorevolezza per i motivi legati alla maleducazione sociale che si fa fatica a riconoscere, continuando così il lavoro tracciato alla commissione straordinaria.