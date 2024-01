Ungheria: Bellomo difende l'interlocuzione con il governo, ma critica l'opposizione

ROMA - Il deputato della Lega, Davide Bellomo, membro della Commissione Giustizia, ha dichiarato il suo sostegno all'interlocuzione con il governo sull'importante caso della cittadina italiana Ilaria Salis detenuta in Ungheria. Tuttavia, ha criticato l'opposizione affermando che non può dare lezioni sul garantire i diritti degli imputati, specialmente quando oppongono resistenza a proposte del centrodestra favorevoli ai non condannati definitivamente.Bellomo ha sottolineato l'importanza di non trasformare ogni situazione in uno scontro ideologico, evidenziando che la gravità di un delitto rimane immutata indipendentemente dall'orientamento politico dell'individuo coinvolto. Ha espresso preoccupazione per la strumentalizzazione ideologica dell'opposizione, affermando che ridurre tutto a uno scontro ideologico potrebbe portare a errori simili a quelli commessi in passato. Il deputato ha concluso auspicando che il caso di Ilaria Salis venga trattato con giustizia, senza pregiudizi ideologici.