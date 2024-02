Acciaierie di Italia S.p.A. ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria

ROMA - Con un decreto emanato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, Acciaierie di Italia S.p.A. è stata ufficialmente ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, con effetto immediato. Il dott. Giancarlo Quaranta, un professionista con una vasta esperienza nel settore siderurgico, è stato nominato commissario straordinario. Questa decisione è stata comunicata dal Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (Mimit) attraverso una nota ufficiale.Il Presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma, il Presidente della sezione navalmeccanica e metalmeccanica Pasquale Di Napoli e il Presidente Ance Taranto Fabio De Bartolomeo, nell’apprendere dell’avvio della procedura di Amministrazione Straordinaria per Adi SpA, esprimono apprezzamento nei confronti del Ministro Adolfo Urso e del Governo per il forte impegno fin qui profuso nella difficile vicenda dell’ex Ilva e per la nomina, ufficializzata dal Mimit, dell’ing. Giancarlo Quaranta quale commissario straordinario.“Una figura, quella dell’ing. Quaranta – afferma il Presidente Toma - in cui Confindustria Taranto ripone da sempre grande fiducia, in quanto professionista stimato e profondo conoscitore della fabbrica e delle sue complessità, che siamo sicuri potrà lavorare al meglio in questa fase ancora una volta molto critica per l’acciaieria, le aziende, i dipendenti diretti e indiretti e per tutta la comunità jonica”. Allo stesso tempo, è forte l’auspicio, da parte di Confindustria Taranto, che il Governo possa al più presto adottare strumenti straordinari per sostenere tutte le aziende dell’indotto, favorendo loro misure idonee per il ristoro delle fatture e per poterle così traghettare fuori da una crisi irreversibile che comporterebbe il crollo di un pezzo importante del sistema siderurgico italiano.