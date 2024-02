Addio a Pasquale Vurro, icona dell'organizzazione degli eventi musicali in Puglia

BARI - Il mondo dell'organizzazione degli eventi musicali in Puglia è in lutto per la scomparsa di Pasquale Vurro, amministratore di Vurro Concerti Srl, una delle più importanti agenzie specializzate nell'organizzazione di eventi musicali nella regione. Vurro, figura di spicco nel settore, si è spento all'età di 63 anni a seguito di un infarto fulminante nella notte, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama culturale pugliese.Originario di Minervino, Pasquale Vurro era conosciuto come il "re dei concerti pugliesi" e il suo lavoro ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo della musica e dell'intrattenimento della regione. Numerose sono state le manifestazioni di cordoglio sui social media, con amici, colleghi e conoscenti che ricordano la sua generosità, la sua passione per il lavoro e il suo impegno instancabile nel promuovere la musica e la cultura pugliese."Grande persona, lavoratore instancabile e professionista come pochi", è stato ricordato da molti, evidenziando l'importanza del contributo di Vurro al settore degli eventi musicali e al panorama culturale della Puglia. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di chi lo conosceva e nel mondo della musica live della regione, ma il suo lascito continuerà a vivere attraverso le innumerevoli esperienze che ha contribuito a creare e attraverso il ricordo di coloro che hanno avuto la fortuna di condividere il palco con lui.