Aggressione al dirigente scolastico a Taranto: indagini in corso

TARANTO - Attimi di paura ieri mattina nell'Istituto Comprensivo Dante Europa di Taranto, dove Marco Cesario, dirigente scolastico, è stato vittima di un'aggressione da parte dei genitori di un alunno all'interno della scuola. I carabinieri stanno conducendo le indagini sull'incidente. Dopo l'aggressione, Cesario si è fatto medicare e ha presentato denuncia. La Cisl Puglia definisce l'episodio inaccettabile, evidenziando come sia diventato un sintomo di un rifiuto generalizzato della legalità, di cui la scuola spesso rappresenta l'unico presidio, specialmente in contesti difficili.La Cgil, tramite una nota, sottolinea che il dirigente è stato oggetto di un attacco violento mentre era in servizio, ferito da un genitore dopo una discussione con l'insegnante della figlia per motivi apparentemente futili. Giovanni D’Arcangelo, segretario della Cgil Taranto, evidenzia che l'aggressione è il risultato di una tendenza ormai evidente: una scuola depotenziata e deligittimata, ridotta a un ruolo di parcheggio o azienda dove i genitori pretendono e comandano.