'Alimenta La Terza': il liutista Andrea Cataldo protagonista della seconda serata di aperitivi in musica

LECCE - Tutto pronto per la seconda serata di “Alimenta La Terza”, la rassegna di aperitivi in musica di Alimenta Bistrot Lecce (via E. Reale 61/A) che unisce la cucina di qualità dello chef Ennio Di Virgilio con i progetti musicali di alcuni artisti del territorio: domenica 18 febbraio, dalle ore 18.30 in poi, il Maestro Andrea Cataldo con lo spettacolo Secoli di luce guiderà i presenti, con liuto, oud e voce, in un viaggio musicale tra Europa e vicino e medio Oriente.Con strumenti storicamente fedeli, rigorosa attenzione filologica e una narrazione coinvolgente, il poliedrico musicista leccese metterà in scena un racconto musicale attraverso due mondi apparentemente distanti ma legati da un filo storico indissolubile: il primo, quello del Medioevo europeo con alcuni grandi "classici” come le Cantigas del '300 italiano, i Carmina Burana, le danze medievali; il secondo, quello dell’affascinante musica del vicino e medio Oriente.Alimenta La Terza è un progetto di Alimenta Bistrot Lecce pensato per creare momenti di socialità, coesione, condivisione in città e per mettere a valore le risorse - umane e materiali - del territorio, secondo la filosofia del welcome social food. Alimenta Bistrot non è infatti un semplice bistrot ma un luogo che punta a favorire il cibo buono e giusto e l’inserimento lavorativo di persone con fragilità ed è uno dei tre Alimenta in Italia, insieme ad Alimenta Bistrot Benevento e ad Alimenta Cafè Milano, nati dall’iniziativa della Rete di Economia civile "Sale della Terra".Gli altri appuntamenti in programma, la terza domenica del mese fino ad aprile, vedranno esibirsi: domenica 17 marzo il chitarrista e compositore tarantino Gianni Sciambarruto con “Katharsis”, un viaggio introspettivo fatto di immagini sonore ispirate alle suggestioni del Salento; domenica 21 aprile la chitarrista e compositrice Agnese Contini, accompagnata al violoncello da Ester Ambra Giannelli, nella presentazione del suo primo album strumentale “Dinamiche di volo”, una riflessione sulla vita attraverso la metafora del volo.