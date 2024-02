Angelina Mango trionfa alla 74ª edizione di Sanremo con 'La Noia': la classifica finale

Angelina Mango

Geolier

Annalisa

Ghali

Irama

Mahmood

Loredana Bertè

Il Volo

Alessandra Amoroso

Alfa

Gazzelle

Il Tre

Diodato

Emma

Fiorella Mannoia

The Kolors

Mr. Rain

Santi Francesi

Negramaro

Dargen D’Amico

Ricchi e Poveri

BigMama

Rose Villain

Clara

Renga e Nek

Maninni

La Sad

BNKR44

Sangiovanni

Fred De Palma

SANREMO - È Angelina Mango la vincitrice indiscussa della 74ª edizione del Festival di Sanremo. La sua interpretazione toccante di "La Noia" ha conquistato non solo il cuore del pubblico, ma anche il favore delle tre giurie: televoto, sala stampa e Giuria delle radio. Un trionfo meritato per l'artista che si è aggiudicata anche due prestigiosi premi: il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale e il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla.Al secondo posto si è classificato Geolier con il brano "I p'me, tu p'te", seguito da Annalisa con "Sinceramente" al terzo posto. Ghali con "Casa mia" si è piazzato al quarto posto, mentre al quinto posto si è distinto Irama con "Tu no".La finale è stata caratterizzata da un'affluenza record al televoto, tanto che a lungo durante la serata si sono registrati disservizi a causa dell'enorme traffico. Su social media e forum online è scoppiato il panico, ma il conduttore Amadeus ha saputo rassicurare il pubblico che tutto sarebbe andato come previsto, mantenendo alta l'attenzione e l'entusiasmo per l'evento.La classifica finale di Sanremo 2024 ha visto la partecipazione di alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana, confermando ancora una volta il prestigio e l'importanza di questa storica manifestazione. Ogni artista ha portato il proprio contributo unico e prezioso, contribuendo a rendere questa edizione indimenticabile.Il peso del televoto è stato determinante nella consacrazione di Angelina Mango come vincitrice assoluta del Festival, confermando l'importanza del sostegno e dell'apprezzamento del pubblico nella determinazione del vincitore finale. Sanremo 2024 rimarrà nella storia come un'edizione ricca di emozioni, sorprese e talento, celebrando la bellezza e la diversità della musica italiana.