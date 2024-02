Aperte le iscrizioni per la Maratona di New York 2024

L’anno scorso, erano stati in 51.402 a completare la gara, terza edizione della maratona di New York più affollata della storia. Questo il sito su cui inoltrare la domanda: 2024 TCS New York City Marathon (nyrr.org). Per ulteriori informazioni, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, visitare il sito web della TCS New York City Marathon.

Anche qualora non dovessero farcela ad essere selezionati, comunque, i candidati potranno comunque cercare di partecipare alla gara raccogliendo fondi per un ente di beneficenza. Per quest’anno si prevede un possibile record di persone accorse da tutto il mondo per percorrere i cinque boroughs.