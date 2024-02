'Art The Park' a Gallipoli

GIULIA GRECO - Si chiama Art the Park la campagna di sensibilizzazione riguardo temi ambientali organizzata da ZeroMeccanico Teatro e l'amministrazione comunale di Gallipoli. - Si chiama Art the Park la campagna di sensibilizzazione riguardo temi ambientali organizzata da ZeroMeccanico Teatro e l'amministrazione comunale di Gallipoli.





La rassegna d'arte, che coinvolge i due istituti didattici, si terrà il 5,6,7 febbraio e il 4 e 5 marzo e consentirà ai giovani di esplorare gli spazi urbani attraverso gli strumenti forniti dalle arti performative e visive.

Le location scelte saranno i parchi comunali di Gallipoli, in particolare il parco di via Firenze che avrà come protagonisti ragazzi e ragazze dell'istituto comprensivo Sofia Stevens e frequentanti la prima media, il tutto per dare l'opportunità di abitare i luoghi del quotidiano con uno sguardo rinnovato e condiviso della comunità.

Come dichiara l'assessore Rossana Nicoletti, un modo per avvicinare i giovanissimi alla realtà urbana e attivare il senso di compartecipazione attiva che permetta di rimettere al centro gli spazi in cui viviamo per dare loro il giusto valore. Processo che può avvenire solo educando i ragazzi e le scuole.