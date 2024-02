Bari Criminale, una conferenza alla Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo

BARI - L'intreccio tra Criminalità organizzata e Politica nella Città di Bari, emerso dall'operazione " Codice Interno" dello scorso 26 febbraio, sarà uno degli argomenti della Conferenza dal titolo " Bari Criminale. Storie e dinamiche della camorra barese", in programma oggi alle 19.00 presso la Sala letture della Parrocchia di Santa Maria del Monte Carmelo in via Napoli 280 a Bari. Dopo i saluti del Parroco Padre Pablo Rodriguez, interverrà il criminologo e scrittore Domenico Mortellaro. L'incontro sarà moderato da Simone Cellamare.