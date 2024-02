Bari, San Pietro 2024: Maria Piccarreta e Edoardo Tresoldi incontrano la città in vista dell’intervento del MiC Puglia a Bari vecchia

BARI - Giovedì 29 febbraio, alle ore 17.30, al Teatro Piccinini di Bari, l’arch. Maria Piccarreta, Segretario Regionale del Ministero della Cultura - Puglia, promuove un incontro con Edoardo Tresoldi dal titolo ‘ A regola d’arte’ per raccontare alla città la natura e lo spirito dell’opera che l’artista milanese realizzerà nell’area archeologica di San Pietro, a Bari vecchia.Con la Piccarreta e Tresoldi, considerato tra gli artisti più influenti nel panorama internazionale, interverranno il sindaco di Bari, Antonio Decaro, il Rettore dell’Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’, Stefano Bronzini, il Rettore del Politecnico di Bari, Francesco Cupertino, la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, Giovanna Cacudi, il Direttore Generale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, Angelo Cappello e il giornalista Oscar Iarussi. Le conclusioni dell’incontro saranno di Luciano Canfora, professore emerito dell’Università degli Studi di Bari ‘A. Moro’. Nel corso dell’evento, l’attrice Filly Balice leggerà alcuni estratti de ‘ Le città invisibili’ di Italo Calvino ( si allega invito dell’evento).L’intervento artistico di Tresoldi a Bari si esprimerà in un’opera intesa come il culmine di un percorso di studi e ricerche condotte dal MiC sin dagli anni Ottanta del secolo scorso sull’area di San Pietro. Grazie a queste attività e agli scavi archeologici è stato possibile documentare una stratificazione ininterrotta di quasi quattromila anni di storia che vanno dall’Età del Bronzo agli anni Sessanta del Novecento.Nel mese di giugno, Edoardo Tresoldi presenterà alla città di Bari un modello in scala della sua opera grazie al quale i cittadini e la comunità potranno fare una prima esperienza di visita e conoscenza del progetto.L’opera di Bari sarà la seconda installazione di Tresoldi in Puglia dopo quella monumentale realizzata nel 2016 nel sito archeologico di Siponto (Manfredonia), convergenza unica tra arte contemporanea e archeologia, che nel 2018 è valsa al MiC il Premio Speciale alla Committenza nell’ambito della VI edizione del Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana promosso dalla Triennale di Milano in collaborazione con il MiC.La cittadinanza è invitata, ingresso libero fino a esaurimento posti.