Basket, l Happy Casa Brindisi ko 69-55 con l'Olimpia Milano al Mediolanum Forum

Nel quarto quarto la tripla di Napier allunga il match sul 67-51 per i lombardi e con Melli l’ Olimpia riesce a vincere 69-55 la partita. Migliori marcatori: nei pugliesi Sneed 17 punti e Bayehe 10 e nel Milano Napier 11 punti e Voigtmann 10. Nella ventunesima giornata, dopo le soste del 18 febbraio per le final Eight di Coppa Italia e del 25 febbraio per gli impegni dell’ Italia, l’ Happy Casa giocherà il 3 marzo con il Cremona al “Pala Pentassuglia”. I pugliesi dovranno vincere per lasciare l’ ultimo posto e i lombardi dopo il successo 90-83 con il Napoli al “Pala Radi” cercheranno i tre punti per avvicinarsi alla salvezza.

L’ Happy Casa Brindisi perde 69-55 con l’ Olimpia Milano al “Mediolanum Forum” nella ventesima giornata di A/1 di basket. Nel primo quarto Laquintana porta in vantaggio 12-11 i pugliesi e il canestro di Sneed consente ai brindisini di prevalere 14-13 sui lombardi. Nel secondo quarto Melli regala il 27-23 all’ Olimpia e il punto di Napier dà ai milanesi la possibilità di imporsi 36-25 sui pugliesi. Nel terzo quarto la realizzazione di Voigtmann concretizza il 49-36 della squadra di Ettore Messina e con i tiri liberi di Melli Milano conclude 55-42 questa fase di gara.