Serie C, la Virtus Francavilla Fontana perde 2-1 con il Giugliano al De Cristofaro

Sesta vittoria interna dei campani, ottavi con 36 punti insieme al Cerignola e al Sorrento. Nella ventiseiesima giornata la Virtus Francavilla Fontana giocherà domani alle 20,45 con la Turris alla “Nuova Arredo Arena” e dovrà vincere per risalire in classifica. I campani dopo la vittoria 2-0 contro il Foggia al “Liguori” cercheranno il successo per avvicinarsi alla salvezza.

- Ottava sconfitta esterna della Virtus Francavilla Fontana che perde 2-1 con il Giugliano al “De Cristofaro” nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 9’ i campani passano in vantaggio con Balde, nel secondo tempo i pugliesi pareggiano al 25’ per merito di Neglia e al 45’ Salvemini realizza la rete decisiva per il successo del Giugliano. Quattordicesima sconfitta in questo torneo per i biancazzurri che sono al terzultimo posto in classifica con 21 punti.