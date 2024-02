Bitonto, arrestato 77enne per atti persecutori e maltrattamenti

BITONTO - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dalla polizia a Bitonto, in provincia di Bari, per atti persecutori e maltrattamenti nei confronti della sua ex moglie. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, il pensionato avrebbe continuato a importunare la donna nonostante un divieto di avvicinamento emesso nei suoi confronti.Le indagini della polizia sono state avviate in seguito alle denunce ripetute della vittima, che ha segnalato molestie e minacce da parte dell'ex marito tra il 2019 e il 2021. L'uomo avrebbe continuato a seguirla per le strade della città e a minacciarla, chiedendole denaro in toni intimidatori. L'ultimo episodio si è verificato nel gennaio scorso, quando l'uomo avrebbe inviato un biglietto alla donna richiedendo una grossa somma di denaro.La vittima, esausta dalle continue pressioni, ha deciso di rivolgersi alla polizia per protezione. L'anziano è stato posto agli arresti domiciliari con l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico, conformemente alla legge sul codice rosso, che mira a proteggere le vittime di violenza domestica.