Paura al San Paolo per l'avvistamento di un lupo

BARI - Nel quartiere San Paolo di Napoli si è diffusa la paura a seguito dell'avvistamento di un lupo. L'allarme è stato lanciato sui social dall'amministratore della pagina Facebook "La Voce del San Paolo", che ha riportato l'avvistamento avvenuto in Via Toscana, nei pressi della scuola Collodi. Nonostante non ci fosse stata alcuna minaccia diretta, la notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti.Il post ha rassicurato sul fatto che non ci dovrebbero essere allarmismi, ma ha sottolineato la possibile presenza di predatori nella zona a causa della presenza di cinghiali. Questo ha sollevato ulteriori preoccupazioni, specialmente per i proprietari di cani di piccola taglia. Le autorità locali sono state informate dell'accaduto e stanno monitorando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini.