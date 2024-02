Candela, il podcast “Favole Ribelli” per promuovere la lettura tra i piccoli

CANDELA(FG)- Si svolgerà a Candela sabato 2 marzo 2024, alle ore 11.00, presso la sede dell’APS L’isola che c’è, in Viale Regina Margherita 9, la presentazione del podcast “Favole Ribelli” e i risultati del progetto “Raccontami una storia”. Il progetto, finanziato dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, ha visto nascere nel corso dell’anno, una rete di partner sui territori delle provincie confinanti di Foggia e Bari, che hanno lavorato stabilmente alla promozione della lettura, del valore del patrimonio librario e della diffusione della cultura, in generale, rivolta a bambini dai 0 a 6 anni.

La rete, coordinata da L’isola che c’è APS, è costituita dal Comune di Candela, dalla Biblioteca Comunale “Carlo Ripandelli”, dall’Associazione Teatrale Tanino, dalla società Mammachilegge, dalla cooperativa sociale Medtraining, dalla Bm Tour srl. Durante l’incontro saranno presentati i risultati raggiunti e il podcast di “Favole Ribelli”, disponibile sulla piattaforma Sportify, scritto da Tiziana Cristiano e interpretato da diversi attori. «Le “Favole Ribelli” sono una occasione di condivisione pensata per le famiglie che non hanno potuto partecipare agli eventi di letture ad alta voce dal vivo, e per allargare la fruizione delle storie oltre il bacino di riferimento del progetto - spiega Benito Quaglia, presidente del sodalizio - . Le favole ribelli, sono storie pensate per i più piccoli, con un intento emozionale, con l’obiettivo di spronare all’ascolto attivo e alla partecipazione immersiva».

Attraverso il progetto, quindi, sono state promosse diverse azioni e iniziative: Formazione per educatori, docenti, operatori socio assistenziali, e famiglie; Laboratori di letture ad alta voce presso scuole e asili; Workshop di attività manuali legate alla narrazione; “Itinerari di parole”, letture di fiabe itineranti nei borghi e nei boschi con l’ausilio di attori professionisti; Presentazione di libri per bambini; “Letture dal mondo”, evento interculturale per la promozione dell’inclusione attraverso la lettura. Per ascoltare il podcast “Favole Ribelli”: https://shorturl.at/avIM4