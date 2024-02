Guappecartò, evento speciale a Milano per festeggiare 20 anni di carriera: ''Torniamo sul palco con una nuova energia''

MILANO - Travolgenti e festaioli. L’ensemble italo parigino, reduce dal tour in Canada che ha riscosso un incredibile successo, sarà in concerto il(via Ettore Ponti, 40) un evento speciale e imperdibile, per festeggiare i 20 anni della nascita del gruppo.

In scaletta i brani più importanti della carriera dei Guappecarto’, molti dei quali legati a colonne sonore di pellicole di grande successo internazionale tra cui “L’arte della felicità”, “Gatta Cenerentola”, “Soyalism” e “Rigoletto 2020”. Al gruppo composto da Mala (violino) e Braga (contrabbasso), si aggiungeranno i musicisti Matteo Nocera (batteria), Andrea Marchesino (chitarra), Luciano Macchia (trombone) e Raffaele Kholer (tromba), per dare nuova energia alle composizioni dei Gauppecarto’ che mescolano la musica neo-classica e la musica tzigana.

Una grande festa in musica che attraverserà tutto il 2024 e che traghetterà il gruppo verso il nuovo album dedicato alla loro madrina artistica, l’attrice Maddaleine Fischer, in uscita nel 2025.

Ciao ragazzi, cosa presenterete sul palco del Biko Milano?

Vogliamo fare festa. Dopo un periodo molto complicato di gestione interna finalmente ci sentiamo pronti per ritornare sul palco con una nuova energia. Due membri del gruppo (Frank e Zingarone) lasciano il posto ai nuovi freschi musici Matteo Nocera e Andrea Marchesino. In accordo con il nostro produttore Stefano Piro, abbiamo deciso di riarrangiare tutto e per l'occasione di arricchire il sound invitando altri due fortissimi musicisti Lorenzo Macchia e Raffaele Koehler. Dopo 20 anni di rocambolesche avventure dalla Val di Chiascio a Parigi, poi un po' ovunque in Europa e recentemente anche in Canada, abbiamo voglia di metterci alla prova ancora una volta per difendere Guappecarto, che per noi rappresenta quello "spirito folle" che ci abita e che ci spinge verso mete sempre nuove da scoprire, mantenendo ovunque e comunque il nostro stile italiano.

Un bilancio di questi 20 anni di carriera?

Per ora quello che possiamo dire è che 20 anni fa avevamo un sogno, oggi possiamo dire che viviamo quel sogno. Viviamo della nostra arte e direi che fin ad ora non è affatto male.

Come nascono i vostri brani?

Le idee nascono in solitaria e poi si lavora insieme agli arrangiamenti generalmente. Ogni composizione proviene dal nostro mondo interiore e come una creatura appena nata ci prendiamo cura di essa. Arrangiamo di modo che lo spirito originario della composizione possa esistere e resistere nella realtà del mondo. Abbiamo bisogno di molto tempo e molto lavoro prima di deciderci a lasciare che una composizione possa essere suonata in pubblico. Dopodiché il pubblico e il tempo fanno la loro parte, nel senso che tante volte un brano nasce in un modo, cresce in un altro e dopo concerti e concerti e concerti diventa ancora un'altra cosa. Ogni composizione in definitiva è in continuo microscopico mutamento.

Un palco dove vi piacerebbe esibirvi?

Non c'è un palco migliore di un altro, con la nostra musica " made in in Italy " siamo stati soprattutto apprezzati più nel resto d'Europa che in Italia. Ci piacerebbe sicuramente esibirci su più palchi italiani.





INFO CONCERTO: inizio ore 21.30.

I biglietti sono disponibili su DICE, obbligatoria la Tessera ARCI (https://link.dice.fm/Bb7cbc2c7883).