Mtv Emas, la 30esima edizione si svolgerà a Manchester

MILANO - Mtv ha annunciato oggi che la prossima edizione degli MTV EMAs si svolgerà a Manchester in Inghilterra. Giunta alla sua 30esima edizione, la più grande celebrazione mondiale della musica torna in Inghilterra e per la prima volta a Manchester. In diretta dalla nuovissima Manchester Co-op Live Arena, costruita per l’occasione, lo show, che vedrà sul palco i più grandi artisti del panorama musicale internazionale, sarà trasmesso domenica 10 novembre 2024 su MTV in oltre 150 paesi e, ove disponibile, anche su Pluto TV e Paramount+.

"Gli MTV EMAs sono tra le più importanti e attese serate nel panorama musicale a livello globale che riunisce le grandi star mondiali dando vita a performance iconiche e memorabili. Manchester è una città che vanta una ricchissima tradizione musicale e creativa; all’interno della nuovissima Co-op Live Arena, lo spettacolo sarà sicuramente senza precedenti” ha dichiarato Bruce Gillmer, Presidente di Music, Music Talent, Programming & Events, Paramount, e Chief Content Officer, Music, Paramount+.

Lee Sears, President, International Markets Advertising Sales, ha commentato: “Manchester è una città dinamica e innovativa perfetta per dar vita a un evento musicale importante come gli MTV EMAs. Non vediamo l’ora di far conoscere a tutto il mondo questa città e la sua nuova Co-op Live arena”.

Bev Craig, presidente del consiglio comunale di Manchester, ha dichiarato: "Per sua leggendaria storia musicale, MTV non avrebbe potuto scegliere città migliore per gli EMAs di quest'anno. Grazie anche alla nostra competenza, esperienza e reputazione nell’organizzazione di eventi di livello mondiale siamo fiduciosi che Manchester sarà una piattaforma eccezionale per MTV EMAs e non vediamo l'ora di accogliere MTV e la comunità musicale internazionale nella nostra città per quella che sarà una celebrazione epica di musica e artisti. Manchester incontra MTV: non vediamo l'ora!"

Gary Roden, direttore esecutivo e direttore generale di Co-op Live, ha aggiunto: "Co-op Live è stata progettata da zero per offrire un'esperienza musicale dal vivo senza precedenti e siamo lieti di ospitare un evento che incarna perfettamente ciò per cui questo spazio è nato. Siamo onorati di entrare a far parte della storia degli MTV EMAs e di consolidare posizionamento della città di Manchester nel settore globale dell’intrattenimento dal vivo”.

I fan possono rimanere aggiornati su tutto ciò che riguarda gli MTV EMAs su https://www.mtvema.com/ e seguendo lo show su Instagram, Snapchat, X, TikTok e Facebook attraverso #MTVEMA.