Secondo fonti londinesi ben informate, è stato diagnosticato a Re Carlo III un tumore alla vescica. La notizia è stata riportata da Dagospia. Si precisa che la sopravvivenza è stimata in 5 anni e che l'eventualità di una recidiva una volta guariti è molto alta, ricomparendo nel 60-70% dei casi, non sempre in forma più grave rispetto al tumore originario.La notizia ha suscitato preoccupazione e interesse, poiché la salute del sovrano britannico è seguita con attenzione sia nel Regno Unito che a livello internazionale. Ulteriori dettagli sul trattamento e sulle prospettive di guarigione verranno probabilmente comunicati dalle autorità mediche e dalla famiglia reale nei prossimi giorni.