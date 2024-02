Carnevale di Manfredonia: premiati concorsi fotografici 2024

ph: Matteo Nuzziello

MANFREDONIA - Ha riscosso notevole successo il Contest fotografico “Il Carnevale di Manfredonia 2024” e della sua Categoria Social, per la fotografia più bella e significativa della edizione 2024 del Carnevale di Manfredonia. Oltre 100 gli scatti pervenuti, molti dei quali di pregevole fattura tecnica e contenuto artistico. Il concorso fotografico è stato curato da Matteo Nuzziello e Leo Guerra.È giunto il momento di premiare l’impegno dei numerosi fotografi intervenuti alla appena conclusa edizione della manifestazione carnevalesca in riva al Golfo e, pertanto, si terrà domani, sabato 24 febbraio a partire dalle ore 20.00, la premiazione dei vincitori.La manifestazione si terrà nella incantevole cornice delle Ex Fabbriche di San Francesco, location situata in Via San Francesco a Manfredonia, sarà presentata da Stefania Fortunato e vedrà la partecipazione di Francesco Schiavone, presidente della Pro Loco e del comitato de #I FOLLI, organizzatori della 70esima edizione del Carnevale di Manfredonia, 70 Punto e a Capo.I Premi per il Contest “Il Carnevale di Manfredonia 2024” sono donati da:Abiti da Sposa Meraviglie di Oriana Lombardi (Corso Manfredi 29);Mazzone Moda di Luigina Murgo (Corso Manfredi 40);Galleria d’Arte Il Novecento (Corso Manfredi 192);Ristorante Tenuta Rinaldi (Viale Di Vittorio).Il Premio per la categoria Social del contest è stato offerto da Ceramiche Robustezza (Corso Manfredi 56).I premi dovranno essere ritirati direttamente dai vincitori o da persona delegata per iscritto.