Castellana Grotte: presentazione del libro 'Da domani inizio!'

CASTELLANA GROTTE - Si intitola “Da domani inizio!” ed ha l’obiettivo di puntare l’attenzione sull’importanza di praticare sport e restare in movimento. Si tratta del libro nato da un’idea di Annalisa D’Aprile, titolare e coach del centro sportivo Essenza – Ballo e Fitness, scritto a quattro mani con Daniela Centrone, curatrice editoriale del progetto, che sarà presentato sabato 17 febbraio 2024 alle ore 17.30 nella sede della pasticceria Chantilly di Castellana Grotte (Ba) e parte del cui ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione ONLUS “Saverio De Bellis”, una della più antiche realtà di assistenza ai minori del sud est barese.Dalla mente di una donna che non si lascia sfuggire occasione per raccontare quello che ama fare, per trasmettere la sua passione a chiunque la voglia accogliere, questo breve libro racconta dello spirito che muove Annalisa nella sua professione: “Si tratta di un piccolo progetto ma con il quale spero di poter contribuire nel mio piccolo a qualcosa di buono. – sottolinea Annalisa - Da una parte con la scelta di devolvere parte del ricavato in beneficenza, dall'altra attraverso la volontà di trasmettere sempre più forte la mia passione con l'augurio che chiunque lo legga sappia quanto è importante fare sport. Mi sono ispirata ai grandi del Fitness per questo libro, come faccio sempre nel mio lavoro, con l’obiettivo di riuscire ad offrire sempre qualcosa di più. Attraverso di esso voglio raccontare la fiamma che muove quello che faccio, con l’obiettivo di convincere chi lo legge che il movimento può cambiare la vita e che si deve smettere di aspettare che succeda qualcosa, ma agire quanto prima.”La presentazione di sabato 17 febbraio è ad ingresso libero. Ad introdurre l’appuntamento sarà Maria Serena Ivone. Mentre le copie del libro sono disponibili nella sede di Essenza – Ballo e Fitness è in via San Benedetto n. 6 a Castellana Grotte (Ba). Info via Whatsapp al numero 328.1460209.Essenza e “Da domani inizio!” saranno anche partner dello spettacolo “La casa di famiglia” del Gruppo Teatrale Amici Nostri, in scena il 22 e 23 febbraio 2024 al Teatro Norba di Conversavo (Ba).