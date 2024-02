Chiude un'altra attività storica a Bari: Dimensione Donna dice addio dopo mezzo secolo

BARI - Un'altra attività storica di Bari chiude i battenti, segnando la fine di un'era nella città. Dimensione Donna, presente in piazza Umberto da oltre mezzo secolo, si prepara a dire addio ai suoi clienti. Il degrado del quartiere, i frequenti furti e la crisi economica hanno costretto Teresa Liberti, la proprietaria, a prendere la difficile decisione di chiudere definitivamente.Il fine settimana segnerà l'inizio della svendita per la liquidazione totale dell'inventario. "Purtroppo non abbiamo altra scelta", ha spiegato la commerciante, "siamo stanchi e la zona è diventata invivibile. Gli ultimi episodi di furto ci hanno letteralmente danneggiato e non possiamo più andare avanti".L'addio di Dimensione Donna rappresenta un duro colpo per la comunità locale e mette in evidenza le sfide che affrontano i piccoli commercianti di fronte a problemi come il deterioramento urbano e la criminalità. La chiusura dell'attività segna la fine di un'epoca e suscita riflessioni sul futuro del tessuto commerciale della città.