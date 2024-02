Serie C, il Cerignola pareggia 1-1 con il Benevento al Vigorito

Tredicesimo pareggio in questo torneo per il Cerignola che è all’ ottavo posto in classifica con 37 punti insieme al Latina. Terzo pareggio interno del Benevento. Nono pareggio nel girone C di Serie C per i campani, terzi con 45 punti con l’ Avellino e il Taranto.

Nono pareggio esterno del Cerignola che impatta 1-1 contro il Benevento al “Vigorito” nella ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Nel primo tempo al 24’ i campani passano in vantaggio con Capellini e nel secondo tempo al 35’ gli ofantini pareggiano per merito di Capomaggio.