Choc a Varese, aggredisce insegnante con coltello davanti a scuola: arrestato studente

VARESE - Un giovane di 17 anni è stato arrestato a Varese con l'accusa di tentato omicidio nei confronti di un'insegnante dell'istituto superiore Enaip. L'arresto è scaturito in seguito all'aggressione avvenuta all'ingresso della scuola, dove il ragazzo avrebbe ferito l'insegnante con un coltello.L'accusa iniziale di lesioni aggravate è stata modificata dalla procura dei minorenni di Milano in tentato omicidio, considerando la potenziale pericolosità per la vita dell'insegnante. La docente è stata colpita tre volte alla schiena con un coltello a serramanico portato dal ragazzo.L'intervento della polizia è avvenuto intorno alle 8 del mattino presso l'istituto Enaip. Gli agenti hanno prontamente bloccato il giovane e sequestrato l'arma del delitto. La vittima è stata trasportata all'ospedale di Varese in codice giallo e sottoposta a un intervento chirurgico, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.Al momento dell'aggressione, altri studenti erano già presenti in classe, mentre due colleghe della docente hanno assistito all'accoltellamento.Il giovane, privo di precedenti penali e sconosciuto alle forze di polizia, sarà trasferito al Beccaria di Milano. La Squadra Mobile di Varese sta conducendo le indagini sulla vicenda, cercando di comprendere le dinamiche e i motivi dietro l'aggressione.La scuola Enaip ha dichiarato di essere consapevole della gravità dell'accaduto e ha attivato supporto psicologico per studenti e docenti. Hanno sottolineato che il ragazzo era seguito con competenza e professionalità, essendo un "soggetto a diagnosi funzionale." La comunità scolastica è sotto shock per questo episodio drammatico che ha colpito l'istituto.